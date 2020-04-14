Португалия оставила закрытой границу с Испанией до 15 мая

Об этом сообщает агентство Lusa.

«В координации с правительством Испании мы одобрили продление еще на один месяц, до 15 мая», — цитирует агентство главу португальского МВД Эдуарду Кабрита.

Отмечается, что ограничения не затронут движение грузовых автомобилей, которые могут въехать в страну через один из девяти контрольно-пропускных пунктов, пишет regnum.ru.

Также разрешено будет пересекать границу тем, кому это необходимо по работе.