Португалия: осуждена преподаватель университета

Судейская коллегия приговорила женщину - преподавателя Университета Траз-уж-Монтеш и Алту Доуру к пяти годам тюрьмы (условно) за преступления, связанные с жестоким обращением с тремя приемными дочерьми.

Также женщина должна будет выплатить, в течение пяти лет, компенсацию девочкам в размере 30 тыс. евро.

Данный процесс был извлечен из другого, связанного с мужем обвиняемой, 50-летним подрядчиком, который ранее, в мае с.г., был приговорен к 16 годам и шести месяцам лишения свободы за преступления, связанные с сексуальным насилием при отягчающих обстоятельствах и жестоким обращением с тремя приемными детьми (на тот момент все они были несовершеннолетними).

Суд осудил женщину-преподавателя за преступления жестокого обращения, но, вместе с тем, не счел доказанным, что она была осведомлена о сексуальном насилии, совершенном приемным отцом детей. Ситуация, которую коллегия сочла «загадкой» ввиду «всех сигналов».

Помимо жестокого физического обращения (было доказано, что преподаватель ударила ремнем одну из девочек), председательствующая судья отметила смс-ки по телефону и послания по электронной почте обвиняемой, адресованные младшей приемной дочери, считая, что они «унизительны» и были нацелены на «давление».

Судья призналась, что она читала содержание бесед между матерью и приемной дочерью «со слезами на глазах» и подчеркнула печальную историю жизни девочек, которые были брошены биологической семьей, помещены в приют, а затем, как полагали, нашли «счастливую семью» в Вила Реал.

Также судья заявила, что она убеждена, что «преподаватель университета не хотела, чтобы девочка говорила правду, и что она встала на сторону своего мужа, надев «розовые очки»».

О случае стало известно, когда школа синализировла о беременности младшей дочери в январе 2016 года.

Все три девочки изъяты у приемных родителей и отправлены в приют.