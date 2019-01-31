Португалия: осужденная за педофилию, работает директором детсада

Четверг, 31 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: осужденная за педофилию, работает директором детсада

В настоящий момент в учреждении воспитываются 12 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Педагог, осужденный за сексуальное насилие над пятью детьми, стала директором детского сада. Об этом сообщил телеканал TVI.

По данным журналистов, женщина имевшая судимость за сутенерство, стала руководителем детского сада в районе Келуш. Воспитатель была фигурантом уголовного дела об изнасиловании детей в возрасте от 6 до 8 лет и получила наказание в виде тюремного срока.

После этого, в 2006 году она стала руководить частным детским садом. В настоящий момент в учреждении воспитываются 12 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

По сообщению телеканала TVI, всего в «черном списке» португальских правоохранительных органов 5758 человек, осужденных за педофилию. 436 из них совершили преступления повторно.

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