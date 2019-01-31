Португалия: осужденная за педофилию, работает директором детсада

Педагог, осужденный за сексуальное насилие над пятью детьми, стала директором детского сада. Об этом сообщил телеканал TVI.

По данным журналистов, женщина имевшая судимость за сутенерство, стала руководителем детского сада в районе Келуш. Воспитатель была фигурантом уголовного дела об изнасиловании детей в возрасте от 6 до 8 лет и получила наказание в виде тюремного срока.

После этого, в 2006 году она стала руководить частным детским садом. В настоящий момент в учреждении воспитываются 12 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

По сообщению телеканала TVI, всего в «черном списке» португальских правоохранительных органов 5758 человек, осужденных за педофилию. 436 из них совершили преступления повторно.