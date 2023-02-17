Португалия. От удаленной работы до больничных - все, что изменится с апреля

Трудовые поправки к Программе достойного труда были одобрены на заключительном голосовании. В Трудовой кодекс внесено несколько изменений, которые вступят в силу с апреля 2023 года.

Расширение удаленной работы

Депутаты одобрили предложение от Социалистической партии и еще одно от Социал-демократической партии, которые распространяют право на удаленную работу на родителей с детьми с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или раком, независимо от возраста.

Согласно новой статье 166А Трудового кодекса, «работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет или, независимо от возраста, ребенка-инвалида либо с хроническим заболеванием либо онкологическим заболеванием, проживающий с ним под одной крышей, имеет право на дистанционную работу, когда это совместимо с выполняемой деятельностью и у работодателя есть ресурсы и средства для этой цели».

Расходы на удаленную работу, установленные в договоре

Депутаты одобрили предложение Левого блока, предусматривающее установление величины дополнительных расходов в договорах на предоставление услуг удаленной работы.

«Индивидуальным трудовым договором и коллективным трудовым договором при заключении договора об обеспечении дистанционной работы должен быть установлен размер компенсации, причитающейся работнику за дополнительные расходы», - говорится в предложении.

Предложение Левого блока также предусматривает, что «при отсутствии соглашения между сторонами о фиксированной сумме» дополнительными расходами считаются «соответствующие приобретению товаров и/или услуг, которых у работника не было до заключения соглашения». а также «определяемые путем сопоставления с аналогичными расходами работника в последний месяц работы в очном режиме».

Лимит освобождения от расходов на удаленную работу

В частности, депутаты одобрили предложение Социалистической партии по определению суммы, до которой компенсация, которую компании должны выплатить за дополнительные расходы при удаленной работе, освобождается от налога.

Компенсация увеличения расходов при дистанционной работе «считается для целей налогообложения затратами работодателя и не является доходом работника в пределах величины, установленной постановлением членов правительства, ответственных за сферы налоговые дела и социальное обеспечение», - уточняется в предложении.

Однако крайний срок для правительства, чтобы определить значение предела освобождения не был установлен.

Отказ от начисления зарплатных кредитов только в судебном порядке

Со вступлением в силу поправок работник сможет отказаться от зарплатных кредитов по окончании контракта только в судебном порядке.

«Кредиты рабочих [...] не подлежат аннулированию в результате увольнения, за исключением судебной сделки», - предусматривает предложение, представленное социалистами по инициативе Левого блока.

Речь идет о статье 337 Трудового кодекса, которая, таким образом, позволяет взыскать причитающиеся с работника кредиты в течение одного года после расторжения контракта.

Увеличение выходного пособия

Размер компенсации за коллективное увольнение и увольнение с работы увеличится с нынешних 12 дней базовой заработной платы и выслуги лет в год до 14 дней в году в соответствии с новым законодательством.

В этом контексте было одобрено конкретное предложение от Социалистической партии, которое устанавливает, что увеличение компенсации будет применяться только к договорам, подписанным после вступления в силу нового законодательства, не имея обратной силы.

Коллективные договоры дают преимущество в доступе к европейским фондам

Депутаты одобрили предложение правительства, которое предусматривает, что компании, имеющие коллективные договоры, могут иметь привилегированный доступ к государственной поддержке или финансированию, включая европейские фонды, государственные закупки и налоговые льготы.

Речь идет о статье 485 Трудового кодекса, которая в настоящее время предусматривает, что «государство должно содействовать заключению коллективных договоров, с тем чтобы коллективные договоры распространялись на максимальное число работников и работодателей».

В предложении правительства добавляется, что «государство создает стимулы для ведения коллективных переговоров в рамках своей конкретной политики, а именно посредством мер, которые благоприятствуют компаниям, которые недавно заключили и/или пересмотрели коллективные договоры, в рамках доступа к государственной поддержке или финансированию, в том числе со стороны Европейских фондов, когда это уместно, процедуре государственных закупок и фискальным стимулам».

В соответствии с той же инициативой «недавно заключенным или пересмотренным считается коллективный договор, который была предоставлена ​​или продлена в в последние три года».

Компании должны предоставлять информацию об алгоритмах

Левый блок вынес предложение, предусматривающее, что компании должны будут предоставлять информацию рабочим советам о решениях, основанных на алгоритмах, а именно о доступе и сохранении занятости.

Согласно предложению, рабочая комиссия теперь имеет право на получение информации о «параметрах, критериях, правилах и инструкциях, на которых основаны алгоритмы или другие системы искусственного интеллекта, влияющие на принятие решений о допуске и сохранении занятости, а также как условия труда, включая профилирование и контроль профессиональной деятельности».

В день голосования депутат Жузе Соейру подчеркнул важность этой меры, сославшись на случай коллективного увольнения в TAP в прошлом году на основе алгоритма компании. В результате профсоюзы оспорили это решение.

Увеличение компенсации за расторжение срочных договоров

Согласно новому законодательству, размер компенсации за расторжение срочных контрактов увеличится с нынешних 18 дней до 24 дней базового оклада и надбавок за выслугу лет за каждый полный год работы.

«В случае истечения срочного трудового договора в связи с проверкой его срока работнику полагается компенсация, соответствующая 24 дням основной заработной платы и надбавок за выслугу лет за каждый полный год трудового стажа», - говорится в тексте, предложенном социалистами и Левым блоком.

Также было одобрено предложение правительства, увеличивающее компенсацию за расторжение срочных контрактов до 24 дней в году и надбавки за выслугу лет.

Стоимость сверхурочной работы увеличивается со 100 часов в год

Стоимость сверхурочных часов со 100 часов в год будет увеличена, согласно изменениям в трудовом законодательстве, с критикой со стороны Левого блока и Коммунистической партии, которые считают, что эта мера исключает подавляющее большинство работников.

С внесенным предложением стоимость сверхурочной работы со 100 часов в год увеличивается с 25% до 50% в первый час или его часть, с 37,5% до 75% в час или последующую часть рабочего дня и с 50% до 100% за каждый час или его часть в обязательный или дополнительный еженедельный выходной день или в праздничный день.

Компании, которые массово увольняют, не смогут в течение года прибегнуть к аутсорсингу

Депутаты одобрили поправку к Трудовому кодексу, запрещающую компаниям прибегать к «аутсорсингу» (внешнему подряду) в течение 12 месяцев после коллективных сокращений или увольнений по причине прекращения работы.

«Не допускается прибегать к приобретению внешних услуг от третьего лица для удовлетворения потребностей, которые были обеспечены работником, чей контракт закончился в предыдущие 12 месяцев в связи с коллективным увольнением или увольнением в связи с исчезновением рабочего места», устанавливает предложение правительства.

Согласно инициативе, нарушение нормы «составляет очень серьезное административное правонарушение, вменяемое получателю услуг».

Временные контракты с ограничением на четыре продления

Когда закон вступит в силу, максимальное количество продлений срочных временных трудовых договоров уменьшится с нынешних шести до четырех.

«На срочный временный трудовой договор не распространяется срок действия пункта 2 статьи 148 и, пока сохраняется уважительная причина, он может продлеваться до четырех раз», - устанавливает новое правило Труда.

Также было одобрено предложение Социалистической партии, которое предусматривает, что после четырех лет временного трудоустройства компаниями временного трудоустройства или другими организациями той же группы эти компании обязаны интегрировать работников в штат.

Согласно тому же предложению социалистов, «он становится трудовым договором на неопределенный срок для временного назначения, временный трудовой договор, который превышает лимит» четырех продлений.

Отпуск отца по уходу за ребенком составит 28 последовательных или разделенных дней

Было одобрено предложение, предусматривающее увеличение обязательного отпуска по уходу за ребенком с нынешних 20 рабочих дней до 28 последовательных или разделенных дней.

«Отец обязан пользоваться отпуском по уходу за ребенком продолжительностью 28 дней, последовательным или с интервалами, в течение 42 дней после рождения ребенка, пять из которых берутся последовательно сразу после этого», - говорится в законе.

Одобренное предложение правительства также предусматривает, что после использования 28-дневного отпуска отец имеет право на семь дней отпуска, последовательных или разделенных (вместо нынешних пяти рабочих дней), если они используются одновременно с пользованием первоначального отпуска матери по уходу за ребенком.

Презумпция договора на цифровых платформах

Поправки к Трудовому кодексу предусматривают презумпцию трудового договора между операторами и цифровыми платформами, такими как Uber или Glovo, который будет применяться к сектору индивидуальных и платных пассажирских перевозок в нестандартных транспортных средствах (TVDE).

В частности, социалисты представил новую версию первоначального предложения, которое в конечном итоге включало поправки Левого блока, начиная с положения о том, что наличие трудового договора предполагается, «когда в отношениях между поставщиком деятельности и цифровой платформой возникает являются некоторыми характеристиками», больше не выражающими ссылку на промежуточные операторы.

Однако в предложении определяется, что «цифровая платформа может также заявить, что деятельность осуществляется перед физическим или юридическим лицом, которое выступает в качестве посредника цифровой платформы», и в этих ситуациях применяется презумпция договора «это на усмотрение суда».

Новые правила распространяются на TVDE, у которых, в свою очередь, с 2018 года уже есть свой закон, обязывающий их работать с промежуточными операторами.

Работодатели, не декларирующие работников, несут уголовную ответственность

Также было одобрено предложение правительства, предусматривающее криминализацию работодателей, не заявляющих о приеме работников в систему социального обеспечения в течение шести месяцев после начала действия контракта.

Речь идет о статье, которая будет включена в Общий режим налоговых правонарушений и предусматривает, что «работодатели, не сообщившие в органы социального обеспечения о приеме работников на условиях, установленных пунктами 1-3 статьи 29 Кодекса Накопительные схемы системы социального обеспечения (...) в течение шести месяцев после окончания установленного законом срока наказываются санкциями, предусмотренными пунктом 1 статьи 105».

Эти компании могут быть приговорены к лишению свободы на срок до трех лет или штрафу до 360 суток.

Запрос на больничный до трех дней через SNS24

Также было одобрено предложение социалистов, которое позволяет передавать отпуск по болезни на срок до трех дней через цифровую службу Национальной службы здравоохранения (SNS24) путем самозаявления о болезни, но не более двух раз в год.

«Подтверждением болезни работника является справка из больничного учреждения, или поликлиники, или электронной службы Национальной службы здравоохранения, или цифровой службы региональных служб здравоохранения автономных областей, или медицинская справка», - определяет закон.

Декларация «подается путем самозаявления о болезни под честное слово, и может быть выдана только в том случае, если болезнь работника не превышает трех дней подряд, но не более двух раз в год».