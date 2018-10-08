Португалия: отбирают машины из-за мусора...

Мера должна вступить в силу уже в этом месяце.

Согласно ей, мэрия - силами муниципальной полиции - начнет арестовывать и изымать транспортные средства, владельцы которых выбрасывают крупногабаритные отходы в незаконных местах муниципалитета.

Это было чрезвычайное и беспрецедентное решение, найденное муниципалитетом во главе с Базилиу Орта, чтобы усилить борьбу с незаконным выбрасыванием мусора, что в последние годы стало серьезной проблемой в Синтре.

«Когда дело касается экологических преступлений, сотрудники полиции вправе изымать инструменты, используемые в их совершении», - поясняет официальный источник в автаркии, добавляя, что изъятые транспортные средства будут «возвращены, как только будет вынесено определяющее его судебное решение».

Помимо изъятия транспортного средства, нарушители будут облагаться штрафом, размер которого, в случае физических лиц, колеблется от 250 до 1.500 евро, а для юридических лиц увеличивается до 1.250-22 тыс. евро. Выручка от штрафов поступит в казну муниципалитета.

Напомним, что 17 сентября муниципалитет Синтры начала кампанию по информированию и инспекции по борьбе с незаконным вывозом мусора.

С тех пор были зарегистрированы более 30 штрафов, наложенных нарушителям, застигнутых с поличным. Речь, в основном, идет о «компаниях или физических лицах, которые сбрасывают строительный мусор или происходящий от их профессиональной деятельности возле контейнеров, вне надлежащего места или на любой территории», - заявили в муниципалитете.

Согласно данным, опубликованным муниципалитетом, с января по июль этого года муниципальные службы канализации и водоснабжения изъяли 94 тыс. тонн мусора в незаконных зонах. Это более чем на 5 тонн (+5,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснили в мэрии, все жители Синтры, которые собираются выбрасывать громоздкие предметы, такие как мебель, диваны, матрасы или отходы от уборки садов или частных строительных работ, должны обратиться в муниципальные службы, которые бесплатно забирают отходы. В случае с застройщиками выброс мусора должен производиться службой, лицензированной для этой услуги.

Мэрия также напоминает, что запрещается выбрасывать какие-либо отходы на улицах муниципалитета, площадь которого составляет 312 кв. километров.