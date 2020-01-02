Португалия: отделение неотложной помощи в Алентежу без специалистов

Четверг, 02 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: отделение неотложной помощи в Алентежу без специалистов

Местные жители обратились с жалобой на учреждение в Минздрав.

Отделение детской неотложной помощи больницы Hospital do Litoral Alentejano на рождественские и новогодние праздники осталось без специалистов. Отделение было закрыто в рождественский сочельник, 31 декабря и не будет работать 1 января. В медицинском учреждении объясняют закрытие нехваткой специалистов.

Кроме того, сообщается, что, как правило, в больнице работают только врачи общей практики, так как педиатр в учреждении всего один. Местные пациенты больницы возмущены сложившейся ситуацией и обратились с жалобой в Минздрав. Люди вынуждены добираться до больниц Сетубала или Лиссабона, расстояние до которых более 100 километров.

Всего больница обслуживает около 100 тысяч жителей, проживающих в муниципалитетах Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines и Odemira.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)