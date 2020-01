Португалия: отделение неотложной помощи в Алентежу без специалистов

Отделение детской неотложной помощи больницы Hospital do Litoral Alentejano на рождественские и новогодние праздники осталось без специалистов. Отделение было закрыто в рождественский сочельник, 31 декабря и не будет работать 1 января. В медицинском учреждении объясняют закрытие нехваткой специалистов.



Кроме того, сообщается, что, как правило, в больнице работают только врачи общей практики, так как педиатр в учреждении всего один. Местные пациенты больницы возмущены сложившейся ситуацией и обратились с жалобой в Минздрав. Люди вынуждены добираться до больниц Сетубала или Лиссабона, расстояние до которых более 100 километров.



Всего больница обслуживает около 100 тысяч жителей, проживающих в муниципалитетах Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines и Odemira.