Португалия: отделение SEF в аэропорту закроют после убийства украинца

Отделение SEF в аэропорту Лиссабона (Centro de Instalação Temporária do SEF ) будет закрыто, как минимум, до 30 апреля. Оно заработает снова, когда Министерством внутренних дел будут утверждены новые правила работы, гарантирующие права задержанных.

«Я приказал закрыть центр. Последний гражданин, который там находился, уже перемещен под опеку социальной службы», - рассказал Эдуардо Кабрита, глава Министерства внутренних дел (MAI).

По словам Кабрита, в течение этого месяца будут утверждены новые правила работы, благодаря которым люди, подающие на убежище и те, кто должен пройти обычный пограничный контроль, будут разделены.

Кроме того, министр рассказал, что ведомство заключит соглашение с медицинской организацией Médicos dos Mundo, которая будет следить за состоянием здоровья граждан, попадающих в отделение. Также Кабрита заявил, что в ближайшее время обсудит более эффективные меры мониторинга ситуации с задержанными со стороны коллегии адвокатов (Ordem dos advogados).

Закрытие центра связано с убийством в марте этого года гражданина Украина. По подозрению в преступлении были задержаны трое инспекторов SEF. По предварительной информации, они задержали мужчину с применением насилия, вскоре после этого он скончался. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.