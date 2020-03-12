Португалия: отели Алгарве потеряли половину туристов из-за коронавируса

В Алгарве отельеры рассказали о том, что вспышка коронавируса привела к отмене 60% бронирований. Предприниматели ожидают убытки на пасхальные праздники и в высокий сезон. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на главу Ассоциации отелей и туристических предприятий (AHETA).



«Нас беспокоит сокращение туристов. Это происходит потому что путешественники боятся заразиться в аэропорту или в самолетах а не в отелях», - рассказал руководитель Ассоциации Элидерико Вьегаш.



По его словам, в гостиницах Алгарве «не было зафиксировано ни одного случая заражения». Однако, владельцы отелей ожидают от чиновников Минздрава инструкций на тот, случай, если инфицированные появятся. Вьегаш отметил, что необходимых инструкций до сих пор нет ни в одной гостинице региона. Кроме этого, Вьегаш подчеркнул, что отельерам также необходима горячая линия, где они могут узнать о мерах, которые должны быть предприняты в случае обнаружения болезни у постояльцев.