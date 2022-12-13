Португалия: отели Алгарве заполнены на Новый год

«Мы считаем, что все отели с программами на конец года и развлечениями будут заполнены, но в тех, где нет организованного праздника, я очень сомневаюсь. Вряд ли они смогут заполниться», - сказал президент Ассоциации отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) Элдер Мартинш.

По словам крупнейшей ассоциации гостиниц на юге страны, «ожидается, что после праздников с 01 по 08 декабря декабря, Рождества и конца года, сектор Алгарве может вырасти до уровня заполняемости в среднем в декабре, которая может подняться до 40 или 50 процентов».

В декабре 2019 года, в год, предшествующий пандемии Ковид-19, который служит эталонным периодом для туристического сектора, уровень заполняемости составлял 32 процента, считая только те отели, которые были открыты, сказал Элдер Мартинш.

Многие отели на юге страны закрываются в зимние месяцы. «Сейчас мы на 10% превышаем уровень бронирования на 2019 год, и цены также выросли на эту сумму, примерно на 10%», - сказал Элдер Мартинш.

Руководитель гостиничной ассоциации предупреждает, однако, что в период между Рождеством и концом года будет много бронирований в последнюю минуту, на что повлияет на общую статистику периода.