Португалия: отели на Мадейре, Азорах и в Алгарве превысят выручку за 2019 год
В гостиничном бизнесе заполняемость летом составляет от 40% до 59%. Сектор рассчитывает превзойти показатели 2019 года.
Гостиничный бизнес имеет хорошие перспективы на лето. Уровень заполняемости этого сектора составляет от 40% до 59% в самые жаркие месяцы года, особенно в отелях, расположенных на островах и в Алгарве.
Последнее исследование, проведенное Португальской ассоциацией гостеприимства (AHP), показывает, что национальный рынок будет по-прежнему лидировать, за ним следуют рынки Испании и Франции.
Опрос AHP также показывает, что растущая инфляция и нехватка рабочей силы являются основными сдерживающими факторами развития.
Ожидается, что полное восстановление состоится в конце 2022 или начале 2023 года.