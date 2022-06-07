Португалия: отели на Мадейре, Азорах и в Алгарве превысят выручку за 2019 год

Гостиничный бизнес имеет хорошие перспективы на лето. Уровень заполняемости этого сектора составляет от 40% до 59% в самые жаркие месяцы года, особенно в отелях, расположенных на островах и в Алгарве.

Последнее исследование, проведенное Португальской ассоциацией гостеприимства (AHP), показывает, что национальный рынок будет по-прежнему лидировать, за ним следуют рынки Испании и Франции.

Опрос AHP также показывает, что растущая инфляция и нехватка рабочей силы являются основными сдерживающими факторами развития.

Ожидается, что полное восстановление состоится в конце 2022 или начале 2023 года.