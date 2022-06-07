Португалия: отели на Мадейре, Азорах и в Алгарве превысят выручку за 2019 год

Вторник, 07 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: отели на Мадейре, Азорах и в Алгарве превысят выручку за 2019 год

В гостиничном бизнесе заполняемость летом составляет от 40% до 59%. Сектор рассчитывает превзойти показатели 2019 года.

Гостиничный бизнес имеет хорошие перспективы на лето. Уровень заполняемости этого сектора составляет от 40% до 59% в самые жаркие месяцы года, особенно в отелях, расположенных на островах и в Алгарве.

Последнее исследование, проведенное Португальской ассоциацией гостеприимства (AHP), показывает, что национальный рынок будет по-прежнему лидировать, за ним следуют рынки Испании и Франции.

Опрос AHP также показывает, что растущая инфляция и нехватка рабочей силы являются основными сдерживающими факторами развития.

Ожидается, что полное восстановление состоится в конце 2022 или начале 2023 года.

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