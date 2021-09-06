Португалия: отели на юге страны заполнены на три четверти

«Объем продаж снизился на 36,2% по сравнению с 2019 годом и увеличился на 10,7% по сравнению с 2020 годом», - сообщает AHETA.

Средняя заполняемость на номер в отелях и туристических комплексах в Алгарве составила 76,2% в августе, что на 17,9% ниже, чем в том же месяце 2019 года, сообщила главная региональная гостиничная ассоциация.

В предварительных данных за август Ассоциация отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) подчеркнула важность, которую национальный рынок имел в этом месяце.

«Внутренний рынок увеличился на 50,8%, а внешний рынок снизился на 58,6% по сравнению с августом 2019 года», - сообщает AHETA, давая в качестве основы для сравнения прошлый год, в котором деятельность не пострадала от туристического кризиса.