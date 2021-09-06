Португалия: отели на юге страны заполнены на три четверти

Понедельник, 06 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: отели на юге страны заполнены на три четверти

Заполняемость отелей в Алгарве в августе достигла 76%, что на 17% ниже 2019 года.

«Объем продаж снизился на 36,2% по сравнению с 2019 годом и увеличился на 10,7% по сравнению с 2020 годом», - сообщает AHETA.

Средняя заполняемость на номер в отелях и туристических комплексах в Алгарве составила 76,2% в августе, что на 17,9% ниже, чем в том же месяце 2019 года, сообщила главная региональная гостиничная ассоциация.

В предварительных данных за август Ассоциация отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) подчеркнула важность, которую национальный рынок имел в этом месяце.

«Внутренний рынок увеличился на 50,8%, а внешний рынок снизился на 58,6% по сравнению с августом 2019 года», - сообщает AHETA, давая в качестве основы для сравнения прошлый год, в котором деятельность не пострадала от туристического кризиса.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)