Португалия: отели против введения туристического налога на Азорах

Среда, 04 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: отели против введения туристического налога на Азорах

Ежедневная плата в размере от одного евро до четырех евро вступает в силу в 2023 году.

Португальская ассоциация гостеприимства (AHP) в эту среду выразила сожаление в связи с утверждением туристического налога на Азорских островах, посчитав, что это решение «наказывает гостиничный бизнес, является неуместным и не добавляет ценности месту назначения».

«AHP выступает против введения сборов, которые увеличивают цену, уплачиваемую туристами при поездке в Португалию, будь то на материке или в автономных регионах», - говорится в заявлении AHP.

В документе AHP добавляет, что «она уже высказалась против» этой меры в контексте предварительных консультаций, подчеркнув, что она подчеркнула «полное несоответствие реальности, которая существовала в последние два года, и необходимость вернуть Азорские острова и гостиничные компании».

Для президента AHP Бернардо Триндади эта инициатива «совершенно неуместна».

«Мы только что вышли из пандемии, когда регион Азорских островов сильно пострадал, перерывы в гостиничной индустрии были огромными, поэтому применение налога в такое время является ошибкой. Сейчас мы наблюдаем возобновление туристической деятельности с большими неизвестными в поведении авиации и большой конкуренцией между направлениями, поэтому это решение сильно ослабит регион Азорских островов», - добавляет он.

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