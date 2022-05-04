Португалия: отели против введения туристического налога на Азорах

Португальская ассоциация гостеприимства (AHP) в эту среду выразила сожаление в связи с утверждением туристического налога на Азорских островах, посчитав, что это решение «наказывает гостиничный бизнес, является неуместным и не добавляет ценности месту назначения».

«AHP выступает против введения сборов, которые увеличивают цену, уплачиваемую туристами при поездке в Португалию, будь то на материке или в автономных регионах», - говорится в заявлении AHP.

В документе AHP добавляет, что «она уже высказалась против» этой меры в контексте предварительных консультаций, подчеркнув, что она подчеркнула «полное несоответствие реальности, которая существовала в последние два года, и необходимость вернуть Азорские острова и гостиничные компании».

Для президента AHP Бернардо Триндади эта инициатива «совершенно неуместна».

«Мы только что вышли из пандемии, когда регион Азорских островов сильно пострадал, перерывы в гостиничной индустрии были огромными, поэтому применение налога в такое время является ошибкой. Сейчас мы наблюдаем возобновление туристической деятельности с большими неизвестными в поведении авиации и большой конкуренцией между направлениями, поэтому это решение сильно ослабит регион Азорских островов», - добавляет он.