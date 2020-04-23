Португалия: отели снова откроются для туристов в июле

Четверг, 23 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: отели снова откроются для туристов в июле

Отдельные гостиницы могут начать принимать туристов в июне.

Глава Ассоциации отелей (Associação da Hotelaria de Portugal) Рауль Мартинш заявил, что большинство гостиниц могут открыть двери для туристов в июле.

«Ассоциация считает, что отели откроются в июле. Однако, некоторые гостиницы могут начать принимать туристов и раньше, в июне. Разумеется со всеми необходимыми санитарными мерами и гарантиями для гостей», - сообщил Мартинш. Такие прогнозы португальские отельеры озвучили

после совещания с премьер-министром страны Антонио Коштой.

По словам Мартинша, гостиничный бизнес зависит от авиасообщения, который, в свою очередь, зависит от санитарной обстановки и безопасности клиентов, поэтому раньше июня открытие гостиниц невозможно.

Напомним, владельцы отелей начали терпеть убытки еще в начале марта. После того, как в ряде европейских стран было объявлено чрезвычайное положение, отели потеряли 60% бронирований. Вскоре после этого, им пришлось закрыться в связи с объявлением режима ЧП в стране.

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