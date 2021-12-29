Португалия: отели в Алгарве жалуются на отмены бронирования

Отели в Алгарве получают отмену бронирования в последнюю минуту из-за вступления в силу новых ограничений по борьбе с пандемией Covid-19 и ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Мы наблюдаем отмену рейсов в последнюю минуту вслед за ограничениями из-за обострения пандемии. Прогнозы на конец 2021 года, которые были очень оптимистичными, не подтверждаются», - сказал президент Ассоциации отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA).

Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в Португалии из-за варианта omicron, правительство решило выдвинуть меры, среди которых - обязательство предоставлять отрицательный результат теста в туристических заведениях и местных объектах размещения (ранее требовалось только предъявление цифрового сертификата).

Также среди мер - обязательство предоставить отрицательный результат на Covid-19 в ресторанах, казино и на новогодних вечеринках 30 и 31 декабря, а также 1 января.

По словам президента крупнейшей региональной гостиничной ассоциации, эти ограничения «затрагивают рестораны и другие аналогичные заведения больше, чем отели и предприятия, которые организуют свою собственную новогоднюю ночь», несмотря на негативное влияние также на сектор размещения.

Элидерико Вьегаш считает, что эти требования означают чрезмерное рвение со стороны правительства, не соответствующее действительности».