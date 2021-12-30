Португалия: отели в Большом Порту заполнены на 50-60 процентов

В последние дни наблюдается рост спроса, поэтому количество бронирований увеличилось.

«Поначалу цифры были скромнее, но после новой консультации за несколько дней до новогодней ночи, несмотря на ограничительные меры, турист в конечном итоге решил назначить новогоднюю дату, чему во многом способствовало ощущение безопасности и передовые методы здравоохранения, которые предлагаются в Порту и на севере страны», - говорит Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

В районах с низкой плотностью населения и в Северном порту - за пределами городских центров - бронирование отелей составляет от 80% до 90%.

Президент по туризму Порту и севера Португалии Луиш Педру Мартинш отмечает, что «результаты все еще далеки от того, чего регион ожидает и заслуживает», но отмечает «значительный рост основных показателей по сравнению с 2020 годом».

По данным TPNP, в Дору, Минью и Траз-уш-Монтеш заполняемость в канун Нового года «еще более обнадеживающая, особенно в сфере винного туризма и сельского туризма, которые должны достичь средних значений от 80 до 90 процентов».