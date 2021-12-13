Португалия: отели в Порту забронированы на Рождество на 20-70 процентов

Владельцы отелей в Порту утверждают, что все больше и больше бронируется мест на рождественские праздники, сообщают о «веселых» и «приятных» сборах, но предупреждают и об отменах.

В нескольких отелях Порту ставки бронирования на Рождество составляют от 20% до 70%, а на Новый год - от 50% до 75%, что намного выше, чем во время празднования 2020 года.

В заказах на сезон отпусков делаются все больше бронирований в последний момент - тенденция, которая существовала до начала пандемии, но теперь стала особенно популярна.

По словам отельеров, спрос остается высоким, в этом году бронирования явно выше по сравнению с 2020 годом.

Ведь в 2020 году пандемия была в разгаре, мы почти все находились в полной изоляции, и, следовательно, было гораздо больше ограничений для сектора и населения.

Владельцы отелей рассчитывают, что восстановление начнется после первого квартала - конечно, если новый вариант вируса омикрон не принесет сюрпризов.