Португалия откроет 130 новых отелей

Среда, 16 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия откроет 130 новых отелей

В ближайшие три года в стране ожидается открытие 130 новых отелей на 10 500 номеров.

Число объектов несколько ниже предыдущих прогнозов, говорится в отчете «Marketbeat Portugal Spring 2022», опубликованном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.

Большинство из гостиниц будет сосредоточено в столичных районах Лиссабона и Порту, которые продолжают привлекать подавляющее количество инвестиций.

В Лиссабоне «к 2024 году планируется построить еще 21 отель на 2140 мест, с большим весом 5- и 4-звездочных номеров, что соответственно составляет 45% и 36% заявленного предложения. Среди них мы выделяем Radisson RED Lisbon Olaias (4 звезды) с 290 номерами и Meliá Lisboa (5 звезд) с 240 номерами», - говорится в отчете..

В Порту в ближайшие три года запланировано открытие еще 14 объектов на 1000 номеров, из которых около 75% будут в 4-звездочных отелях.

Среди запланированных открытий выделяются The Renaissance Park Hotel группы Marriot International на 170 номеров и The Rebelo на 110 номеров.

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