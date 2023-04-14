Португалия: откроется более 900 вакансий для семейных врачей
Министр здравоохранения Мануэл Писарро говорит, что речь идет об открытии всех вакансий, имеющихся в медицинских центрах.
Минздрав откроет более 900 вакансий для семейных врачей. Мануэл Писарро намерен решить проблему нехватки семейных врачей, открывая все имеющиеся вакансии в медицинских центрах.
«Мы собираемся открыть конкурс на все вакансии в стране. Во всех местах в стране, где не хватает семейного врача, мы будем открывать вакансию для этого конкурса», - сказал чиновник.
Министр здравоохранения допускает найм иностранных врачей в переходный период, но это не является приоритетом.
Акцент делается на обучение, привлечение и удержание молодых португальских специалистов: врачей и медицинских работников.