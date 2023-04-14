Португалия: откроется более 900 вакансий для семейных врачей

Пятница, 14 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: откроется более 900 вакансий для семейных врачей

Министр здравоохранения Мануэл Писарро говорит, что речь идет об открытии всех вакансий, имеющихся в медицинских центрах.

Минздрав откроет более 900 вакансий для семейных врачей. Мануэл Писарро намерен решить проблему нехватки семейных врачей, открывая все имеющиеся вакансии в медицинских центрах.

«Мы собираемся открыть конкурс на все вакансии в стране. Во всех местах в стране, где не хватает семейного врача, мы будем открывать вакансию для этого конкурса», - сказал чиновник.

Министр здравоохранения допускает найм иностранных врачей в переходный период, но это не является приоритетом.

Акцент делается на обучение, привлечение и удержание молодых португальских специалистов: врачей и медицинских работников.

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