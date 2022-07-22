Португалия: открыт прием заявок от стартапов

Впервые программа гарантирует бесплатное участие 25 влиятельных стартапов, основанных малопредставленными меньшинствами или представителями украинской национальности.

Startup Portugal и Web Summit 2022 выберут до 100 стартапов, основанных в Португалии, для участия и демонстрации своих решений на технологическом мероприятии.

Отобранные получат доступ к буткемпу для подготовки к конференции, организованной Startup Portugal.

«Веб-саммит стремится предоставить португальским стартапам беспрецедентный доступ к тысячам международных инвесторов, СМИ и основателей через веб-саммит «Дорога 2». У нас было несколько замечательных португальских стартапов, которые прошли через программу, в том числе Sound Particles, который недавно привлек 2,5 миллиона евро . На протяжении многих лет такое финансирование позволяло португальским стартапам расти - они уже составляют более 1% национального ВВП - и мы уверены, что в 2022 году мы увидим интересную группу молодых португальских компаний на веб-саммите», - говорит Рикардо Лима, руководитель отдела стартапов Web Summit.

Заявки на веб-саммит Road 2 (R2WS) принимаются до 9 сентября на сайте Startup Portugal. Чтобы подать заявку, стартапы должны иметь минимальный жизнеспособный продукт (MVP), активное присутствие в Интернете (приложение или веб-сайт) и иметь номер налогоплательщика Португалии.

Startup Portugal и Web Summit будут отдавать приоритет стартапам, которые никогда не участвовали в R2WS.