Португалия: открыт прием заявок в школы туризма

Сезон подачи заявок в Школы Туризма Португалии начался. Регистрация открыта для национальных и иностранных студентов до 22 февраля 2022 года.

Курсы необходимы, чтобы подготовить профессионалов будущего с навыками, соответствующими требованиям туристического сектора, которые повышают ценность компаний, действуют ответственно, этично и устойчиво, а также обеспечивают качественное обслуживание, ориентированное на клиентов, и развитие уникального опыта.

Обучение, проводимое в Escolas do Turismo de Portugal, использует технологии и цифровые ресурсы, при этом некоторые курсы преподаются полностью на английском языке, и делается ставка на совместные проекты с другими школами, организациями и, прежде всего, с местными жителями и бизнес-сообществом.

В первом этапе подачи заявок примут участие восемь школ Turismo de Portugal, предусмотрено открытие вакансий на курсы менеджмента и производства кондитерских изделий (EHT Viana do Castelo, EHT Setúbal, EHT Lisboa и EHT Oeste); Управление кухней и производство (EHT Porto, EHT Estoril, EHT Lisbon и EHT Vila Real de Santo António); Управление ресторанами и напитками (EHT Porto, EHT Coimbra, EHT Estoril и EHT Vila Real de Santo António); Кулинарное искусство (EHT Порту); Управление питанием и напитками (EHT Porto); и управление гостиничными операциями (EHT Porto).

Через сеть из 12 школ Turismo de Portugal обучает более трех тысяч студентов в год, способствуя повышению конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых компаниями и агентами в этом секторе.

Заинтересованные лица могут подать заявку на сайте.