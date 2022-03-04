Португалия: открыт временный центр для украинских беженцев

В Лиссабоне 3 марта открылся временный центр для украинских беженцев.

Помещение будет служить временным жильем для украинцев по их прибытии в португальскую столицу, пока идет координация и организация их приема, и рассчитан на сто мест.

Центр, управляемый португальским Красным Крестом, был установлен в спортивном павильоне муниципальной полиции Лиссабона.

Центр уже готов начать прием нуждающихся граждан с вечера 3 марта, рассказал мэр португальской столицы Карлуш Мойдаш.