Португалия: открыта регистрация на выпускные экзамены

Министерство образования сообщает, что 3 апреля был опубликован нормативный приказ, утверждающий положение о внешних аттестациях и тестах на эквивалентность основного и среднего образования.

Регистрация началась 4 апреля и продлится до 17 числа этого месяца через Электронную платформу регистрации для тестов и экзаменов (PIEPE).

Согласно указу, опубликованному в Diário da República, в этом году остаются в силе временные правила доступа к высшему образованию и завершению среднего образования, применяемые в условиях пандемии для студентов научно-гуманитарных курсов.

Учащиеся будут сдавать экзамены только по тем предметам, которые необходимы для подачи заявления на получение высшего образования, или если они намерены улучшить оценку уже сданного экзамена или улучшить свою годовую оценку, чтобы получить возможность поступать в высшие учебные заведения с более высоким средним баллом.