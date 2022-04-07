Португалия: открытие расчетного счета для перемещенных граждан Украины

В своем заявлении EBA призвало кредитные учреждения предоставлять расчетные счета с базовыми характеристиками гражданам Украины, перемещенным в государства - члены Европейского Союза в результате военной ситуации в этой стране. EBA полагает, что предоставление такого типа счетов будет способствовать финансовой интеграции перемещенных граждан Украины.

Согласно заявлению EBA, кредитные организации, которые осуществляют свою деятельность на территории Португалии, должны содействовать доступу граждан Украины, прибывших в эту страну, к счету минимальных банковских услуг (conta de serviços mínimos bancários), представляя этот продукт в качестве первой альтернативы в контексте запросов на открытие банковского счета.

Напомним, что, в соответствии с положениями закона, conta de serviços mínimos bancários позволяет клиентам банка, которые соблюдают соответствующие условия доступа, пользоваться набором банковских услуг, которые считаются необходимыми, по сниженной цене.

Также кредитные учреждения должны принимать во внимание наличие упрощенной идентификации при открытии депозитных счетов до востребования (contas de depósito à ordem).

В соответствии со статьей 25 Закона № 83/2017 от 18 августа, Вид на жительство, выданный иностранцам, имеющим разрешение на проживание на национальной территории, в том числе в соответствии с режимом временной защиты, предусмотренным Законом 67/2003 от 23 августа, является подходящим документом, удостоверяющим личность, для подтверждения содержащихся в нем идентификационных элементов.