Португалия открывает центры цифровых инноваций

В Португалии откроют двери 17 новых центров цифровых инноваций (DIH в английском написании), которые сформируют национальную сеть и охватят основные сектора деятельности.

Эти центры нацелены на распространение и внедрение цифровых технологий компаниями, особенно малыми и средними предприятиями.

«Мы одобрили создание 17 центров цифровых инноваций, которые охватывают все сектора, имеющие отношение к экономической деятельности. Это мощный инструмент, который будет рассчитан на финансирование из Плана восстановления и устойчивости (PRR », - сказал министр экономики Педро Сиза Виейра.

Нуно Гонсалвеш, администратор Агентства по конкурентоспособности и инновациям (IAPMEI), сказал, что центры цифровых инноваций будут иметь доступ к ежегодному финансированию в размере до одного миллиона евро, которое может быть увеличено вдвое, если они будут интегрированы в европейскую сеть.

Центры цифровых инноваций представляют собой совместные сети, включающие в себя конкретные центры цифровых компетенций, с целью распространения и внедрения передовых цифровых технологий компаниями посредством разработки, тестирования и экспериментов с этими технологиями.

17 центров цифровых инноваций в Португалии: Produtech (промышленность и производство), DIH4GlobalAutomative (мобильность), Connect 5 (телекоммуникационные компании и TICE), InnovTurismo (туризм), Portugal Blue Digital Hub (морская экономика), Azores Digital Innovation Hub (региональный), Smart Island Hub (региональный), C-Hub (кибербезопасность), PTCentroDIH (региональный), Defense4Tech Hub (защита), Digi4Fashion (мода и обувь), DIGITALbuilt (строительство), ATTRACT DIH (искусственный интеллект и наука о данных), AI4PA Portugal (государственное управление), SFT-EDIH (продукты питания), DIH4ClimateNeutrality (устойчивость городов) и DigiHealthPT (здоровье).

Нуну Гонсалвеш, администратор IAPMEI, подчеркнул, что «центры цифровых инноваций станут истинными двигателями цифровой трансформации компаний». С их помощью предприниматели будут стимулировать внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасности и суперкомпьютеров в адаптацию бизнес-моделей структуры компаний.