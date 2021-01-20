Португалия: открывать счет в другом банке - необязательно

По рекомендации Антимонопольного органа, запрос на ссуду может быть сделан со счета, который потребитель имеет в другом финансовом учреждении, т.е. необязательно открывать новый счет в организации, предоставляющей ссуду. Данная ситуация особенно актуальна в сфере потребительского кредитования, где открытие нескольких счетов по различным займам влечет за собой высокие затраты для потребителя и затрудняет управление семейным бюджетом.

Также документ, направленный на защиту потребителей финансовых услуг, запрещает банкам взимать комиссию за различные операции (пересмотр условий или обработка платежей - renegociação ou processamento de prestações), связанные с жилищным кредитованием, а также потребительским кредитом. При этом новые правила применяются только к контрактам, подписанным начиная с 1 января 2021 г.

К примеру, финансовые учреждения больше не могут взимать комиссионные, связанные с «обработкой платежей по кредиту (processamento de prestações de crédito), если соответствующая обработка выполняется самим учреждением-кредитором или связанной с ним организацией».

Диплом № 57/2020 определяет также, что финансирующим организациям запрещается взимать комиссионные за такие действия, как выдача документа об аннулировании залога (extinção de garantia real) или аннулировании по окончании действия кредитного соглашения (emissão de distrate) при условии полного выполнения договорных обязательств - как в связи с полным досрочным погашением, так и по истечении «естественного» (изначально отведенного) срока уплаты. При этом emissão de distrate предоставляется клиенту автоматически и бесплатно в течение максимум 14 дней.

Также запрещено взимать комиссионные в случаях «выдачи деклараций по долгу (declarações de dívida) или любой другой декларации, выданной для той же цели, когда последняя имеет целью выполнение обязательств по доступу к поддержке или социальным пособиям и государственным услугам, в пределах годового лимита шесть заявлений».

Если клиент желает пересмотреть условия кредитования, а именно спред или продолжительность кредитного соглашения, также «запрещено взимать комиссионные за соответствующий анализ».

Cанкции для финансовых учреждений-нарушителей

Новый закон устанавливает, что комиссии и расходы, взимаемые кредитными учреждениями, «должны соответствовать реально предоставляемой услуге, быть разумными и соразмерными понесенным затратам, а взимание любых комиссий, расходов или сборов иного характера запрещено в случаях, когда услуга фактически не предоставляется».

В этой связи документ предусматривает штрафные санкции для субъектов финансового сектора, которые нарушают такие правила, как расторжение или изменение кредитного договора в ущерб потребителю - в случаях, когда им запрещено расторгать или изменять кредитное соглашение в ущерб потребителю на основании того, что оценка платежеспособности была проведена некорректно - если не установлено, что потребитель намеренно скрыл или фальсифицировал информацию.

Также предусмотрены санкции за взимание любой комиссии за пересмотр условий кредитного соглашения или связанной с обработкой платежей по кредиту, оформление расторжения договора (distrate) после его окончания или выдачу деклараций по долгу или любой декларации, необходимой для доступа к социальным пособиям и государственным услугам.