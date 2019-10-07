Португалия: отменено время ожидания для повторного вступления в брак

С 1 октября законодательно отменено время ожидания для разведенных португальцев и португалок, прежде чем они могут вступить в новый брак. Поправка к закону была принята парламентом страны.

Напомним, ранее согласно Гражданскому кодексу, принятому еще в 1966 году,

мужчины должны были выждать 180 дней после развода. Для женщин установленный срок был почти вдвое больше — они могли вступить в новый брак лишь спустя 300 дней. Теперь время ожидания для всех граждан страны полностью отменено.

Напомним, согласно статистике, португальцы неохотно вступают в официальный брак. Однако, в прошлом году был отмечен небольшой рост числа заключения брачных союзов. Всего было зарегистрировано 34 637 союзов, это на 3% больше, чем в предыдущем году и больше, чем за шесть предыдущих лет.