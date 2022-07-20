Португалия: отсев первокурсников из вузов растет

Согласно данным Главного управления статистики образования и науки (DGEEC), количество студентов, бросивших учебу через год после начала курса высшего образования, увеличилось в 2020/2021 году почти на два процентных пункта.

За исключением интегрированных магистров, на всех других курсах зарегистрировано увеличение числа студентов, бросающих учебу в течение первого года.

В 2020/2021 учебном году почти каждый четвертый студент (24,4%), поступивший на высшие профессионально-технические курсы (ВТПТ), через год после начала обучения выбыл из национальной системы высшего образования.

Годом ранее этот процент составлял 18,7%, то есть на 5,7 процентных пункта ниже.

Среди учащихся на степень бакалавра процент тех, кто покинул систему в течение первого года, составил 10,8% по сравнению с 9,1% в предыдущем году.

В магистратуре 2-го цикла процент отсева увеличился на 0,2 процентных пункта, достигнув 16,2% в прошлом учебном году.

Только интегрированные магистры сохранили уровень отсева (3,7%) за последние два анализируемых года.