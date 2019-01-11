Португалия отстает в вопросе переработки отходов в Европе

Пятница, 11 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия отстает в вопросе переработки отходов в Европе

Европейская комиссия заявила на этой неделе, что Португалия является одним из 14 стран ЕС, которые отстают в деле переработки мусора.

В Брюсселе опасаются, что страна может не достигнуть установленную цель в переработке 50% утилизации муниципальных отходов к 2020 году.

ЕС заявляет, что Португалия пока не готова наладить систему рециркуляции отходов.

Кроме Португалии "отстающими" также являются Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Испания. По мнению Еврокомиссии, эти страны «должны сделать больше для того, чтобы их население и их экономики пользуются системой рециркуляции отходов». Комиссия уже выдвинула предложения по обеспечению соблюдения этими странами законодательства ЕС об утилизации отходов.

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