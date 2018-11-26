Португалия: «Outonalidades»

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Outonalidades»

«OuTonalidades» вновь отправляется в турне по стране с концертами и группами.

22-й фестиваль «OuTonalidades» продолжает выполнять свою миссию по распространению живой музыки в таких местах, как кафе-концерты, ассоциативные бары или небольшие залы.

Несмотря на перерыв во взаимном галисийско-португальском обмене в 2012 году, его интернациональное призвание остается также актуальным, с участием иностранных групп и партнерством аналогичных ассоциаций, и подтверждает предназначение уникальной структуры по продвижению и распространению музыки в Португалии, невзирая на границы.

Мероприятие также расширяется за счет проектов национального и международного сотрудничества, которые постоянно изобретает «OuTonalidades».

Время проведения: до 21 декабря

Место проведения: разные города

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