Португалия: «Over Flow» Тадаши Кавамата

Вторник, 26 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Over Flow» Тадаши Кавамата

На индивидуальной выставке Тадаши Кавамата «Over Flow» в MAAT, в Лиссабоне, основное внимание уделяется проблемам глобального туризма и экологии.

Инсталляция, созданная из пластиковых отходов и брошенных лодок, собранных на португальском побережье в период кампаний по очистке пляжей, представляет в скульптурной форме те загрязняющие элементы, которые появляются в результате постоянного течения мирового океана, а также вследствие катастрофического использования природных ресурсов в глобальном туризме.

Японский художник, известный в мире своими масштабными архитектурными инсталляциями, разрабатывал этот проект в течение года поисков и полевых исследований в Португалии.

Время проведения: до 1 апреля

Место проведения: MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisboa

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