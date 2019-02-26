Португалия: «Over Flow» Тадаши Кавамата

Инсталляция, созданная из пластиковых отходов и брошенных лодок, собранных на португальском побережье в период кампаний по очистке пляжей, представляет в скульптурной форме те загрязняющие элементы, которые появляются в результате постоянного течения мирового океана, а также вследствие катастрофического использования природных ресурсов в глобальном туризме.

Японский художник, известный в мире своими масштабными архитектурными инсталляциями, разрабатывал этот проект в течение года поисков и полевых исследований в Португалии.

Время проведения: до 1 апреля

Место проведения: MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisboa