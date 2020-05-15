Португалия ожидает сложного выхода из кризиса

Туристические власти страны планируют вновь открыть отели и пляжи к середине июня. Чиновники туристической отрасли Португалии заявили, что есть многообещающие перспективы для туристического сектора страны и сотен тысяч людей, занятых в этой отрасли, пишет countryscanner.ru.

Жоао Фернандес, глава регионального совета по туризму Алгарве, вполне уверен, что пляжные путешественники из-за рубежа вернутся в известные туристические горячие точки страны, как только ослабят ограничения. Это произойдёт в середине июня. “Не так много, как в предыдущие годы, но туристы будут возвращаться”, — сказал Фернандес местным газетам. Он добавил, что отечественные туристические чиновники и туроператоры из-за рубежа уже работают над чрезвычайными планами. Важно уверить туристов в том, что все будет безопасно для них. Это необходимо на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Туризм является не только генератором денег и рабочих мест для Алгарве, но и для Португалии. 15% валового внутреннего продукта (ВВП) создается этой отраслью. Общее число посетителей в последние годы растет все больше, и это поддерживает восстановление страны после финансового кризиса 2008/2009, который привел Португалию на грань краха.

Всеохватывающие меры по блокированию Португалии, введенные в середине марта, уже затронули туристический сектор. Это касается не только Португалии, но и многих других стран. «Сейчас вся работа стоит на месте», — утверждает Даниэла Томе, глава туристического агентства Magnificat Tours. Многие сократили рабочее время для своих сотрудников. Расторгнуть контракты с внештатными гидами и более мелкими фирмами, с которыми раньше работали. Португальское правительство объявило о постепенном смягчении политики борьбы с коронавирусом. Речь идёт и о возобновлении работы гостиниц и ресторанов в июне. Тысячи владельцев бизнеса настроены оптимистично и молятся о том, чтобы туристы вернулись после принятия мер безопасности, введенных отраслью.