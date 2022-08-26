Португалия: ожидается, что сектор обучения вырастет до 310 млн евро

Согласно анализу Informa D&B, в этом году сектор профессионального обучения в Португалии вырастет на 7% до 310 млн евро дохода.

Предполагаемый рост в этом году соответствует положительной тенденции, уже наблюдаемой в предыдущем году.

«В 2021 году в этом секторе уже было зарегистрировано явное восстановление бизнеса, потерянного в 2020 году (год, когда он упал примерно на 25%), рост на 16% до 290 миллионов евро », - говорится в заявлении Informa D&B.

В Португалии зарегистрировано 3 900 компаний, предоставляющих услуги по профессиональному обучению, при этом наибольшее количество операторов находится в Лиссабоне (34,1%), за ним следуют Северный регион (31,6%) и Центр (21,1%).

Преобладают малые компании, с локальным размахом деятельности и с уменьшенным количеством специализаций: более 95% компаний этого сектора имеют менее 10 сотрудников.

За год количество компаний увеличилось с 3872 до 3900, а рынок увеличил свой оборот с 290 до 310 миллионов.