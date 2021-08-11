Португалия: ожидается, что в 2022 году арендная плата вырастет

Среда, 11 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: ожидается, что в 2022 году арендная плата вырастет

Темп изменения индекса цен достиг 1,5% в июле, что еще больше укрепило прогнозы роста арендной платы.

Уровень инфляции в июле достиг 1,5%, что подтверждает быструю оценку, сделанную в конце прошлого месяца Национальным институтом статистики (INE).

Таким образом, эти данные придают еще больше силы прогнозу о том, что арендная плата за жилье вырастет в следующем году, поскольку, без учета жилья, уровень инфляции в июле составил 0,29%.

Уровень инфляции подскочил в прошлом месяце и достиг 1,5% при среднем изменении цен (индекс потребительских цен) за последние 12 месяцев на уровне 0,4%. Рост до 1,5% выше, чем в июне.

По категориям расходов и по сравнению с июнем, наиболее заметными были повышения ставок классов ресторанов и гостиниц, транспорта, алкогольных напитков и табака.

Напротив, произошло снижение доли одежды и обуви, жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива, а также здоровья.

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