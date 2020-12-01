Португалия: ожидается потеря 60 000 рабочих мест в сфере туризма

Вторник, 01 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: ожидается потеря 60 000 рабочих мест в сфере туризма

Туристы начнут возвращаться в значительном количестве только в третьем квартале 2021 года.

Так заявила госсекретарь по туризму Рита Маркеш, и добавила, что, по прогнозам, «все зависит от успеха вакцины от Covid-19».

Тем не менее, ожидается, что португальский туризм не вернется к довирусному уровню как минимум до 2023 года.

По словам Риты Маркеш, наиболее пострадавшим регионом будет Алгарве. Безработица в регионе уже подскочила на 134% по сравнению с прошлогодними показателями, а выход Великобритании из Европейского Союза, «вероятно, приведет к сокращению числа британских туристов», сказала госсекретарь.

Предлагаемое решение состоит в том, чтобы «диверсифицировать экономическую модель» и, таким образом, стать менее зависимыми от туризма.

Как подчеркивается в сообщениях, госсекретарь не привела примеров того, какие формы может принять эта диверсификация.

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