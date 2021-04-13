Португалия: падение розничных продаж - самое большое в ЕС

Вторник, 13 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: падение розничных продаж - самое большое в ЕС

Розничные продажи в стране снизились на 15,4 процента.

Розничные продажи в феврале упали на 2,9% в еврозоне и на 2,2% в Европейском союзе по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

При этом, по данным Евростата, наибольшее падение (15,4%) среди стран-членов зафиксировано в Португалии.

За ней следуют Словакия (-14,7%) и Мальта (-8,9%), а наибольший рост наблюдался в Бельгии ( 11,0%), Австрии (5,2%) и Хорватии (5,1%).

По сравнению с январем наибольший рост розничных продаж наблюдался в Австрии (28,2%), Словении (16,4%) и Италии (8,4%).

Напомним, что 15 января в Португалии началась новая фаза изоляции, а именно закрытие розничной торговли, в качестве меры по борьбе с пандемией Covid-19.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)