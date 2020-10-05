Португалия: память Аристидеша де Соуза Мендеша увековечат в Пантеоне

Помимо политиков, в группу войдут два члена семьи Аристидеша де Соуза Мендеша и представители государственных структур.

Планируется почтить память бывшего португальского консула размещением кенотафа (гробницы без тела) в Национальном пантеоне.

Останки дипломата по-прежнему останутся захоронены на родине Мендеша в Каррегал-ду-Сал.

В 1940 году, во время Второй мировой войны, Аристидеш де Соуза Мендеш, консул Португалии в Бордо (Франция), выдал визы 30 тысячам беженцам от нацистов, вопреки прямому приказу Антониу де Оливейра Салазара, который возглавлял правительство.

В Национальном пантеоне увековечены видные граждане Португалии, политики, деятели культуры и спорта.