Португалия: пандемия испортила пищевые привычки

Понедельник, 18 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: пандемия испортила пищевые привычки

Более трети португальцев теперь склонны есть просто ради удовольствия.

Исследование было проведено Генеральным управлением здравоохранения ( DGS ) в партнерстве с Институтом гигиены окружающей среды медицинского факультета Лиссабонского университета.

Заключение показывает, что привычки португальцев в еде и физической активности изменились за месяцы пандемии Covid-19.

Из 36,8% опрошенных людей, которые сообщили об изменении своих пищевых привычек по сравнению с периодом до пандемии, 58,2% считают, что они изменились к лучшему, а 41,8% - к худшему.

Среди изменений 32,2% начали использовать еду на вынос, а 26,3% стали потреблять больше сладких закусок.

Пить больше воды было тенденцией среди 22,3%, в то время как употребление большего количества овощей стало привычкой у 18,6%, а фруктов - у 15,2%.

Фактически, открытое исследование также было направлено на то, чтобы понять, как изменилось желание есть для чистого удовольствия - из-за так называемого гедонистического голода.

Процент такого типа людей достиг 22%, причем большинство из них и ранее придерживались менее здорового пищевого поведения.

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