Португалия: пандемия негативно отразилась на мигрантах

Исследование «Мигранты и Covid-19: представления о воздействии пандемии», в котором участвовали 1096 мигрантов, проживающих в столичном районе Лиссабона, разных национальностей и социально-экономических условий, стремилось проанализировать представления этих сообществ о воздействии пандемии на условия жизни и здоровье.

С начала пандемии у 55,8% мигрантов наблюдалось снижение ежемесячного дохода, 53% отметили отрицательное влияние на их профессиональную деятельность, а 32,4% остались без работы, согласно данным, собранным в ходе личного интервью в период с августа по декабрь 2020 года.

Более половины (55,8%) ощущали худшее финансовое положение по сравнению с периодом до пандемии, а 27,5% - худшую продовольственную ситуацию.

Женщины-мигранты чаще всего сообщают о «негативном влиянии на их занятость, финансовую и продовольственную ситуацию», особенно те, кто зарабатывает менее 650 евро в месяц, имеют самый низкий уровень образования и не имеют постоянного статуса.

Также имело место «ухудшение условий жизни в группах мигрантов без документов»: примерно двое из трех сообщили об ухудшении материального положения, а 66,7% - об ухудшении ежемесячных доходов по сравнению с 53%, которые имеют постоянный статус.

В исследовании делается вывод о том, что «непропорциональные последствия пандемии для некоторых групп мигрантов, возможно, усилили социальное неравенство и неравенство в отношении здоровья, что потенциально может повлиять на их интеграцию и благосостояние».

Несмотря на ухудшение условий жизни, 17,1% признают улучшение поддержки, полученной от организаций гражданского общества во время пандемии.

В 2019 году иностранное население составляло 10,8% от общей численности населения Португалии.