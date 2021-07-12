Португалия: пандемия резко отразилась на молодежи

Также выросло потребление алкоголя, табака и наркотиков во время пандемии Covid-19.

Согласно исследованию, опубликованному 12 июля Фондом Франсишку Мануэля душ Сантуша, от косвенного воздействия пандемии Covid-19 больше всего страдают молодые люди.

В исследовании, проведенном с марта по май, заслушали около 2300 человек и пришли к выводу, что половина молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет набрала вес и начала плохо спать, а 20% стали курить и употреблять больше алкоголя, а 11% начали принимать психотропные препараты во время пандемии.

Однако проблемы психического здоровья коснулись всех респондентов, а не только молодежи. В прошлом году на каждые 20 респондентов в этом исследовании шесть чувствовали себя одинокими, четверо жаловались на слабую близость с самыми близкими им людьми и трое чувствовали себя отстраненными от людей, которых они считали наиболее важными.

У каждого 20 респондента даже развилось серьезное хроническое заболевание, в том числе психическое.

Выводы исследования Фонда Франсишку Мануэля душ Сантуша удивили самих исследователей. Координатор Мария Мануэла Кальейрос указывает, что молодое поколение в конечном итоге пострадало от «более сильного косвенного воздействия и со значительными различиями».

"Мы должны сначала понять потребности этих молодых людей в этот период, почему возникло такое потребление и эти проблемы, и привести их к более широкому участию в принятии решений о том, как решать эту проблему - возможно, даже в вопросах обучения, потому что они имеют влияние на уровне школы», - отмечает она.

Исследование, которое продлится до следующего года, показывает, что удаленная работа и дистанционное обучение усложнили жизнь семей из-за совместного использования компьютеров, доступа в Интернет, пространства и конфиденциальности. 43% респондентов жаловались, что отсутствие оборудования приводит к росту конфликтов в доме.