Португалия: пандемия уничтожила 99 000 рабочих мест за год

Пандемия нового коронавируса потрясла рынок труда. Согласно отчету, опубликованному Национальным статистическим институтом (INE), в первый год кризиса здравоохранения (с марта 2020 года по февраль 2021 года) численность занятого населения снизилась до 4,657 млн человек - на 98,6 тыс. человек меньше, чем в предпандемический период.

Еще одним из последствий Covid-19 для рынка труда стало значительное увеличение недоиспользования рабочей силы, при этом ограничения на мобильность и экономическую деятельность затрудняют поиск новых рабочих мест.

Чтобы смягчить влияние нового коронавируса на корпоративные счета и рабочие места, правительство приняло ряд мер, в том числе популярное упрощенное увольнение, которое сделало рост безработицы менее значительным, чем ожидалось изначально.

Тем не менее, согласно данным INE (а также и Института занятости и профессионального обучения), работающее население пострадало от текущих обстоятельств, а уровень безработицы поднялся выше допандемических значений.

Снова возросло недоиспользование рабочей силы, которое включает в себя безработное население, неполную занятость лиц , а также людей, занятых неполный рабочий день, активных людей (ищущих работу, но недоступных), и неактивных людей (доступных, но не ищущих работу).

В целом, уровень недоиспользования рабочей силы вырос с 12,9% до 14,5%.