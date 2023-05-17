Португалия: пандемия усилила социальное неравенство

Больше всего страдают пожилые люди и дети: 1 из 10 самых молодых не имеет доступа к дистанционным занятиям, а 5,4% самых старых сообщают, что периодически голодали.

Диагноз изложен в отчете «Португалия, социальный баланс 2022», подготовленном фондом «La Caixa», BPI и Nova SBE и опубликованном во вторник, в котором отмечается рост риска бедности с большей заболеваемостью среди безработных.

Среди самых бедных у 21% людей ухудшилось здоровье и увеличились трудности с доступом к медицинской помощи.

Это лишь некоторые данные из ряда параметров, проанализированных на влияние пандемии и последующее повышение стоимости жизни, которые подтверждают рост разрыва в неравенстве, по словам исследователя Сусаны Перальта.

Дети и пожилые люди остаются наиболее уязвимыми. 36% людей старше 65 лет сообщили об отсутствии возможности обогревать жилище, более 18% не имеют возможности покупать достаточно продуктов, а 5,4% признались, что голодали.

Что касается активного населения, то анализ показывает, что 40% безработных бедны, и каждый десятый человек также страдает от бедности.

Падение доходов произошло у 18% домохозяйств, но среди малоимущих это падение было более частым и достигло почти 23%.

У наиболее нуждающихся также хуже жилищные условия, а почти 19% даже живут в переполненных помещениях.

Рост стоимости жизни по-прежнему в большей степени наказывает тех, у кого меньше ресурсов, и исследователь добавляет, что, «когда мы смотрим на этот показатель, который представляет собой способность справляться с неожиданными расходами, самые бедные семьи имеют гораздо меньше запаса прочности, то есть даже это способность приспосабливаться к инфляции очень неравномерно распределяется среди населения».