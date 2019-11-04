Португалия: парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле

Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает Mundo Deportivo.

Горничная рассказала, что номер был залит кровью, а тело мужчины лежало на кровати. По данным правоохранителей, Рикардо Маркес Феррейро скончался от ножевых ранений. По свидетельству очевидцев, в номере пахло алкоголем, пишет iz.ru.

Полицейские пока не нашли подозреваемых, расследование дела продолжается.