Португалия: парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле
Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.
Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает Mundo Deportivo.
Горничная рассказала, что номер был залит кровью, а тело мужчины лежало на кровати. По данным правоохранителей, Рикардо Маркес Феррейро скончался от ножевых ранений. По свидетельству очевидцев, в номере пахло алкоголем, пишет iz.ru.
Полицейские пока не нашли подозреваемых, расследование дела продолжается.