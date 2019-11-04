Португалия: парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: парикмахера футболиста Роналду нашли убитым в отеле

Парикмахера Рикардо Маркеса Феррейро, который сотрудничал с известным футболистом Криштиану Роналду, нашли мертвым в одном из отелей швейцарского Цюриха.

Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает Mundo Deportivo.

Горничная рассказала, что номер был залит кровью, а тело мужчины лежало на кровати. По данным правоохранителей, Рикардо Маркес Феррейро скончался от ножевых ранений. По свидетельству очевидцев, в номере пахло алкоголем, пишет iz.ru.

Полицейские пока не нашли подозреваемых, расследование дела продолжается.

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