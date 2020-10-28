Португалия: парк Portugal dos Pequenitos закрывается до весны

Иву Пиментел, директор Фонда Бисайя Баррето (FBB) подчеркивает, что «это первый шаг в широкомасштабном проекте реконструкции и расширения Portugal dos Pequenitos в следующие годы».

Задуманный Бисайей Баррету, парк был спроектирован «одним из самых выдающихся архитекторов португальского модернизма Кассиано Бранку» и открылся в июне 1940 года недалеко от Коимбры.

«Созданный для детей, этот тематический парк, уникальный в своем роде в Португалии и за рубежом, очаровывает людей всех возрастов», отмечает FBB.

В Portugal dos Pequenitos представлены «в уменьшенном виде, но с огромной точностью масштаба и исполнения, реплики традиционных португальских домов, основных памятников и архитектурных эталонов, символизирующих историю Португалии, ее культуру и влияние в мире».

Повторное открытие парка запланировано на март 2021 года.