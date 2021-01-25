Португалия: парковка в Лиссабоне будет бесплатной до конца февраля

Понедельник, 25 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: парковка в Лиссабоне будет бесплатной до конца февраля

Жители со значком теперь могут бесплатно парковаться на любой парковке EMEL.

Плата за парковку на дорогах общего пользования в Лиссабоне будет приостановлена городским советом ​​с 25 января и останется таковой до последнего дня февраля 2021 года.

«Жители со значком теперь могут бесплатно припарковаться на любой парковке EMEL. Для жителей и бизнесменов срок действия значков, активных до 15 января, продлен до 31 марта 2021 года», - говорится в сообщении городского совета Лиссабона.

Несмотря на отмену оплаты, инспекторы EMEL будут продолжать контролировать общественные места, мобильность пешеходов и соблюдение правил дорожного движения, наказывая тех, кто паркуется на тротуарах или пешеходных переходах.

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