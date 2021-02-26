Португалия: парковка в Лиссабоне будет бесплатной, пока действует карантин

Пятница, 26 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: парковка в Лиссабоне будет бесплатной, пока действует карантин

«Пока сохраняются условия чрезвычайного положения, парковка будет бесплатной», - сообщает офис советника по мобильности Мигеля Гаспара.

Плата за парковку на дорогах общего пользования в городе Лиссабон будет приостановлена до тех пор, пока сохраняются текущие условия содержания, сообщил Lusa в эту пятницу источник из муниципалитета Лиссабона.

Хотя Лиссабонская палата под председательством Фернандо Медина (PS) месяц назад заявила, что эта мера будет действовать до 28 февраля, предложение, одобренное Лиссабонской палатой и Лиссабонской муниципальной ассамблеей, «не предусматривает даты окончания». Об этом сообщил официальный источник в офисе советника по вопросам мобильности Мигеля Гаспара. «Пока сохраняются условия заключения, эта приостановка также сохраняется», - сказал он.

Таким образом, жители со значком по-прежнему смогут «бесплатно припарковаться в любом парке» Лиссабонской муниципальной компании по мобильности и парковке (EMEL).

Бейджи, действовавшие до 15 января, действительны до 31 марта.

Инспекторы EMEL также продолжают контролировать соблюдение правил дорожного движения в отношении парковки на тротуарах или пешеходных переходах.

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