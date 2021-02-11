Португалия: парламент одобрил новое чрезвычайное положение

Четверг, 11 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: парламент одобрил новое чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в стране продлено до 1 марта.

Собрание республики обсудило и одобрило еще одно продление чрезвычайного положения, одиннадцатое в условиях демократии.

Президент Республики предложил парламенту продлить чрезвычайное положение в Португалии до 1 марта указом, очень похожим на действующий, но который запрещает шум, мешающий удаленным работникам.

Что касается «свободы учиться и преподавать», президент республики подчеркнул, что «поэтапный план открытия должен быть определен на основе объективных критериев и с учетом целей общественного здравоохранения», - говорится в послании Марселу Ребелу де Соуза.

Глава государства также устанавливает, что могут быть созданы исключения для въезда и выезда иностранных студентов из страны.

Правительство определит и озвучит ограничительные меры в ближайшее время.

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