Португалия: парламент одобрил новое чрезвычайное положение

Собрание республики обсудило и одобрило еще одно продление чрезвычайного положения, одиннадцатое в условиях демократии.

Президент Республики предложил парламенту продлить чрезвычайное положение в Португалии до 1 марта указом, очень похожим на действующий, но который запрещает шум, мешающий удаленным работникам.

Что касается «свободы учиться и преподавать», президент республики подчеркнул, что «поэтапный план открытия должен быть определен на основе объективных критериев и с учетом целей общественного здравоохранения», - говорится в послании Марселу Ребелу де Соуза.

Глава государства также устанавливает, что могут быть созданы исключения для въезда и выезда иностранных студентов из страны.

Правительство определит и озвучит ограничительные меры в ближайшее время.