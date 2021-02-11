Португалия: парламент одобрил новое чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в стране продлено до 1 марта.
Собрание республики обсудило и одобрило еще одно продление чрезвычайного положения, одиннадцатое в условиях демократии.
Президент Республики предложил парламенту продлить чрезвычайное положение в Португалии до 1 марта указом, очень похожим на действующий, но который запрещает шум, мешающий удаленным работникам.
Что касается «свободы учиться и преподавать», президент республики подчеркнул, что «поэтапный план открытия должен быть определен на основе объективных критериев и с учетом целей общественного здравоохранения», - говорится в послании Марселу Ребелу де Соуза.
Глава государства также устанавливает, что могут быть созданы исключения для въезда и выезда иностранных студентов из страны.
Правительство определит и озвучит ограничительные меры в ближайшее время.