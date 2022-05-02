Португалия: парламент одобрил отсрочку ликвидации SEF

Предложение правительства отложить ликвидацию Службы по делам иностранцев и границ до создания Португальского агентства по миграции и убежищу (APMA) было одобрено в эту пятницу в Ассамблее Республики.

Это уже второй раз, когда решение о ликвидации SEF, принятое предыдущим правительством и одобренное в ноябре 2021 года в Ассамблее Республики, откладывается и утверждается в парламенте.

Этот закон определял, что нынешние административные полномочия SEF в отношении иностранных граждан будут осуществляться новым учреждением, Португальским агентством по миграции и убежищу, а также Институтом реестров и нотариусов, в дополнение к передаче полицейских полномочий для PSP, GNR и судебной полиции.

В законопроекте правительство указывает на роспуск Ассамблеи Республики, пандемию Covid-19 и контекст войны в Украине в качестве оправданий для того, чтобы не продвинуться в реструктуризации услуг.

Правительство также обосновало вторую отсрочку необходимостью доработки запланированных изменений, а именно с точки зрения обучения тех, кто будет отвечать за контроль в аэропорту.

Согласно предложенному закону, устранение СЭФ произойдет только тогда, когда будет создана АПМА, но дата его реализации еще не определена. Министр внутренних дел заявил в среду в парламенте, что APMA, организация, которая будет отвечать за административный характер SEF, будет находиться под опекой заместителя министра по парламентским делам.