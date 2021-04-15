Португалия: парламент одобрил продление ЧП до 30 апреля

Четверг, 15 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: парламент одобрил продление ЧП до 30 апреля

Сохраняются те же правила и условия, что и на предыдущем этапе.

Опубликованный во вторник указ президента о продлении чрезвычайного положения до 30 апреля идентичен действующему в настоящее время указу.

«Президент Республики считает, что есть причины сохранить чрезвычайное положение еще на 15 дней в на тех же условиях, что и при последнем продлении, поэтому передал Ассамблее Республики прилагаемый проект Указа, который получил положительное заключение правительства», - подчеркивается в записке, опубликованной на сайте президента.

На прошлой неделе Марселу Ребелу де Соуза заявил, что хотел бы, чтобы это «было последним продлением чрезвычайного положения». Тем не менее, во введении к указу ничего не сказано об этой возможности.

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