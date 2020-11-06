Португалия: парламент одобрил введение чрезвычайного положения

По запросу правительства президент республики выдвинул предложение по «ограничению действия» чрезвычайного положения, которое предусматривает возможность, например, введения ограничений на передвижение в определенных местах в определенное время - например, в муниципалитетах, подверженных наибольшему риску.

Чрезвычайное положение предусматривает возможность использования, при необходимости и предпочтительно по договоренности, медицинских учреждений частного, социального и кооперативного секторов с надлежащей компенсацией.

Также у властей появится возможность мобилизовать рабочих, силы безопасности и вооруженные силы для усиления органов здравоохранения при проведении эпидемиологических и скрининговых обследований.

7 ноября правительство созывает внеочередной совет министров для обсуждения конкретных мер, которые будут реализованы во время действия чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение будет действовать 15 дней, с 9 по 23 ноября, но может быть продлено.