Португалия: парламент одобрил введение чрезвычайного положения
Парламент утвердил чрезвычайное положение «ограниченного действия», которое вступит в силу 9 ноября.
По запросу правительства президент республики выдвинул предложение по «ограничению действия» чрезвычайного положения, которое предусматривает возможность, например, введения ограничений на передвижение в определенных местах в определенное время - например, в муниципалитетах, подверженных наибольшему риску.
Чрезвычайное положение предусматривает возможность использования, при необходимости и предпочтительно по договоренности, медицинских учреждений частного, социального и кооперативного секторов с надлежащей компенсацией.
Также у властей появится возможность мобилизовать рабочих, силы безопасности и вооруженные силы для усиления органов здравоохранения при проведении эпидемиологических и скрининговых обследований.
7 ноября правительство созывает внеочередной совет министров для обсуждения конкретных мер, которые будут реализованы во время действия чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение будет действовать 15 дней, с 9 по 23 ноября, но может быть продлено.