Португалия: парламент одобрил введение чрезвычайного положения

Пятница, 06 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: парламент одобрил введение чрезвычайного положения

Парламент утвердил чрезвычайное положение «ограниченного действия», которое вступит в силу 9 ноября.

По запросу правительства президент республики выдвинул предложение по «ограничению действия» чрезвычайного положения, которое предусматривает возможность, например, введения ограничений на передвижение в определенных местах в определенное время - например, в муниципалитетах, подверженных наибольшему риску.

Чрезвычайное положение предусматривает возможность использования, при необходимости и предпочтительно по договоренности, медицинских учреждений частного, социального и кооперативного секторов с надлежащей компенсацией.

Также у властей появится возможность мобилизовать рабочих, силы безопасности и вооруженные силы для усиления органов здравоохранения при проведении эпидемиологических и скрининговых обследований.

7 ноября правительство созывает внеочередной совет министров для обсуждения конкретных мер, которые будут реализованы во время действия чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение будет действовать 15 дней, с 9 по 23 ноября, но может быть продлено.

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