Португалия: парламент продлил чрезвычайное положение до 31 марта

«Поскольку ситуация развивается благоприятно в результате мер, принятых в условиях чрезвычайного положения, но внешние признаки по-прежнему сложны и требуют осторожности, есть причины для сохранения текущего положения», - говорится во введении к постановлению.

В проекте указа президента о продлении чрезвычайного положения утверждается, что необходимо определить «поэтапный план открытия школ», и предусматривается, что он должен быть совмещен с «тестированием, скринингом и вакцинацией».

С другой стороны, в правиле, ограничивающем права на эмиграцию или выезд с национальной территории и на возвращение, а также на международное перемещение, было внесено изменение, предусматривающее включение «воссоединения семей» в «дифференцированные правила».

Это 13-й диплом о чрезвычайном положении, который Марсело Ребело де Соуза представляет на разрешение парламента в текущем контексте пандемии Covid-19.

Согласно положениям Конституции, Президент Республики обязан объявить чрезвычайное положение на срок не более пятнадцати дней без ущерба для возможных продлений, но для этого он должен прислушиваться к правительству и иметь разрешение от парламента.

Текущее ЧП заканчивается в 23:59 во вторник, 16 марта. Очередное обновление будет действовать с 17 по 31 марта.